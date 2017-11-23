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周大福企業購澳洲發電站

《華爾街日報》報道，新世界發展(00017)創辦人鄭裕彤家族持有的周大福企業，收購澳洲燃煤發電站Loy Yang B。

周大福企業分別與法國公用事業企業Engie SA及日本三井物業達成協議，收購兩者所持發電站的70%及30%股權。相關的協議條款尚未披露，仍未得悉交易作價。Engie SA預期，交易將在明年首季前完成。

周大福企業較早前完成收購澳洲公用事業公司Alinta Energy，相信收購發電站能提高該公司的發電能力。

周大福企業發言人對此不予置評。

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