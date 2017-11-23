香港財經

金管局總裁陳德霖在《匯思》表示，近年銀行家大嘆生活艱難，皆因監管愈來愈嚴格，但他認為，銀行可以有方法令監管「消失」，包括提升其管治、文化和道德水平。

陳德霖提到，過去數十年，尤其在2008年全球金融危機後，公眾對銀行的信任度被大減，重要原因包括是銀行東主和管理層與客戶利益「脫鈎」，銀行管理層的私人財富不再與銀行前途綑綁一起，而銀行亦一般不再以終身制聘用員工，部分金融機構高管甚至罔顧槓桿過重的風險，去追逐最大利潤，以換取豐厚花紅和薪金，遺忘客戶對其的信任。

此外，很多銀行股東的心態日趨短視。銀行以合約形式從市場招聘高管愈見普及，銀行總裁或高管要在一、兩個合約期內爭取最佳表現，為求「交數」，以刺激股價或收入。但另一邊廂，能夠加強銀行長遠競爭力，但短期效用不彰的投資，例如提升IT系統或內部培訓，則相對變得次要。

除銀行家外，客戶的心態亦有所轉變。現在的客戶往往當銀行服務是一種商品，消費者會貨比三家，一有「着數」便會轉投另一家銀行，不再重視與銀行保持長期關係。尤其是全球金融危機時，多國政府動用出手拯救大型銀行和金融企業，令客戶深信「大得不能倒」是理所當然，促使更多人選擇「大得不能倒」的大型銀行，而不再理會銀行本身真正的實力。

陳德霖相信，要修正上述的扭曲現象，重要工作必須由銀行自發推行，上行下效。一間銀行和員工能擁抱良好企業文化和價值觀，自然不會為短線利益，而做出損害客戶或銀行長期利益的不當行為。若銀行願意並能提升企業文化和價值觀，金管局作為監管者非常樂意退後一步，放輕監管的力度。