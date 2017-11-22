香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波訪京行程最後一天，與相關中央部委官員會面。

陳茂波今早先與發改委地區經濟司司長郭蘭峰會面，探討香港參與「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區的建設工作，以及如何為香港企業和人才開拓更廣闊的市場和發展空間。

其後，陳茂波一行與證監會主席唐家成，先後與國務院國資委副主任王文斌，以及中證監主席劉士余會面。

在與中證監的會面上，雙方就深化兩地資本市場互聯互通交換意見。陳茂波表示，特區政府會繼續推動市場發展，同時亦會加強金融監管，提升香港金融市場的質素和競爭力。

陳茂波傍晚啟程離京返港。