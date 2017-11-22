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內地資金流動性趨緊，本港隔夜人民幣銀行同業折息(CNH HIBOR)升至近6厘水平，創半年高。

據財資市場公會資料顯示，隔夜息報5.9797厘，較上日飆3.4厘。一星期及兩星期隔夜息升至4.9948厘及4.6252厘。

一個月、兩個月及三個月息分別報4.5047厘、4.6903厘及4.774厘。

長息方面，半年期息報4.8898厘；一年期報4.976厘，兩者均較上日微升。

截至本港下午3時42分，離岸人民幣兌美元(CNH)報6.6147；在岸人民幣兌美元報6.6171，兩地價差略倒掛。