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行政長官林鄭月娥表示，全球經濟增速加快，亞洲會繼續成為增長動力，香港應該把握機遇。

林鄭月娥在一個經濟論壇致詞時稱，美國傳統基金會連續多年評選香港為最自由經濟體，證明本港自由開放的經濟體系，成功將本港與世界連接；未來國家的「一帶一路」倡議和港珠澳發展，相信會為本港帶來機遇和經濟增長，政府會繼續致力創造良好的營商環境。

她稱，近年一些貿易保護主義抬頭，令人擔憂，解決辦法是要讓經濟發展更具包容性，為市民帶來利益。她又表示，香港不可只吃老本，政府將發揮積極作用，推行政策措施。