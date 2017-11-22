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財政部公布，將於下周一(27日)在香港再發行70億元(人民幣．下同)的國債。

財政部今年擬在香港發行140億元國債，其中6月22日已發行70億元。

是次發行的國債，將通過香港債務工具中央結算系統(CMU)面向機構投資者、國外中央銀行、地區貨幣管理當局發行。人民幣國債發行後，將在港交所掛牌上市交易。

中國財政部6月22日在香港發行70億元國債，其中50億元三年期國債票息3.99%，20億元五年期國債票息4.1%。其中三年品種吸引129.03億元認購，五年期申購額47.585億元。