今日 18:39
港股直擊
香港財經
夜市期貨升勢持續，突破三萬關口，最新報30026點，升176點，高水208點。
11月期指夜市初段一度高見31341點，大升1491點，高水1522點，市場有傳言是「烏龍盤」所致。
不過，港交所(00388)發言人回覆查詢時，確認並非錯盤。
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