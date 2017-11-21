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在全球保險科技創新峰會，復星國際(00656)董事長郭廣昌談及復星與豫園資產重組。

他指出，通過這次資產重組，復星在豫園的股權比例提高到了近70%；豫園將更加聚焦於快樂時尚產業，並成為復星在快樂時尚領域的最大的、最重要的產業上市平台。

今次重組完成後，豫園將更加明確以「產業運營+產業投資」雙輪驅動，打造一個能服務千萬數量級家庭客戶的快樂時尚C2M生態閉環。

郭廣昌稱，這次重組還須獲得豫園股東大會、中國證監會等機構的批准。但相信，這將為復星和豫園雙方股東能創造更大價值。