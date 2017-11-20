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樂視網(300104.SZ)公布，旗下樂視致新擬向融創中國(01918)附屬天津嘉睿，借入5億元(人民幣‧下同)，用於補充樂視致新日常流動資金。

同時，樂視網擬向天津嘉睿借入12.9億元，用於償付公司即將到期的借款，為公司提供資金支持。至於樂視網擬將持有的樂視致新約13.54%股權及派生權益、樂視雲約47.21%股權質押予天津嘉睿。

目前天津嘉睿持有該公司約8.56%股權，為其第二大股東。上述兩項合共借入17.9億元，借款期限同為一年及年利率均為10%。