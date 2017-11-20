訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:26 中國財經 香港財經

樂視網及附屬擬向融創借入17.9億人幣

放大圖片

樂視網(300104.SZ)公布，旗下樂視致新擬向融創中國(01918)附屬天津嘉睿，借入5億元(人民幣‧下同)，用於補充樂視致新日常流動資金。

同時，樂視網擬向天津嘉睿借入12.9億元，用於償付公司即將到期的借款，為公司提供資金支持。至於樂視網擬將持有的樂視致新約13.54%股權及派生權益、樂視雲約47.21%股權質押予天津嘉睿。

目前天津嘉睿持有該公司約8.56%股權，為其第二大股東。上述兩項合共借入17.9億元，借款期限同為一年及年利率均為10%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。