香港財經 港股直擊

恒指公司推出3項港股通指數，旨在追蹤可通過港股通買賣的股票，分別名為恒生港股通香港公司指數、恒生港股通中國内地公司指數，以及恒生港股通非AH股公司指數。

首兩項指數分別追蹤兩種不同類別的香港上市公司，公司類別按其業務重心所屬地區劃分；而恒生港股通非AH股公司指數則追蹤僅在香港上市的公司，為有意南下投資的中國投資者提供相關的市場基準。

恒生指數公司董事兼總經理關永盛表示，香港、上海及深圳三地跨市場活動日趨頻繁，3項新指數將進一步豐富恒指公司的港股通指數系列。