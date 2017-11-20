港股直擊 香港財經 即巿股評

摩根大通發表港股2018年展望報告，預期在最牛的情況下，MSCI香港指數目標高見18200點，相當於恒生指數36500點水平，較現時約29000點有約25%潛在升幅。在基本情況下，目標MSCI香港指數見16900點，相當於恒指33000點水平，較現時水平有約13%潛在升幅。

報告又指，港股一向對實質利率的敏感度較高，預期美國聯儲局明年將加息4次。理論上，對以地產為中心的香港經濟或構成負面影響。另一方面，由於估計香港本地通脹將難以持續，預計香港會增加社會福利及基建等支出。

該行認為，香港通脹若回升將成港股明年盈利推動力，若美息趨升可支持銀行股的淨息差表現，而通脹上升之際，同時也會推動香港經濟增長。如果未來香港通脹回升較快，實質利率受壓抑，即使美國息率上升，相信港股市場或迎來另一輪升浪。

板塊方面，摩通籲明年宜避開香港公用股，看淡中華煤氣(00003)，摩通亦因估值問題不看好周大福(01929)。該行亦列出5隻偏好股份，分別是金沙中國(01928)、利福國際(01212)、中銀香港(02388)、友邦(01299)，以及長實集團(01113)。

摩通指出，金沙及利福國際可分別受惠年中及零售復甦，中銀香港則受淨利息收益率擴闊刺激。至於友邦及長實，前者勝在業務增長穩固，後者則有潛力明年回購股份。