訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:17 港股直擊 香港財經 即巿股評

摩通料恒指最牛明年見36500點

放大圖片

摩根大通發表港股2018年展望報告，預期在最牛的情況下，MSCI香港指數目標高見18200點，相當於恒生指數36500點水平，較現時約29000點有約25%潛在升幅。在基本情況下，目標MSCI香港指數見16900點，相當於恒指33000點水平，較現時水平有約13%潛在升幅。

報告又指，港股一向對實質利率的敏感度較高，預期美國聯儲局明年將加息4次。理論上，對以地產為中心的香港經濟或構成負面影響。另一方面，由於估計香港本地通脹將難以持續，預計香港會增加社會福利及基建等支出。

該行認為，香港通脹若回升將成港股明年盈利推動力，若美息趨升可支持銀行股的淨息差表現，而通脹上升之際，同時也會推動香港經濟增長。如果未來香港通脹回升較快，實質利率受壓抑，即使美國息率上升，相信港股市場或迎來另一輪升浪。

板塊方面，摩通籲明年宜避開香港公用股，看淡中華煤氣(00003)，摩通亦因估值問題不看好周大福(01929)。該行亦列出5隻偏好股份，分別是金沙中國(01928)、利福國際(01212)、中銀香港(02388)、友邦(01299)，以及長實集團(01113)。

摩通指出，金沙及利福國際可分別受惠年中及零售復甦，中銀香港則受淨利息收益率擴闊刺激。至於友邦及長實，前者勝在業務增長穩固，後者則有潛力明年回購股份。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。