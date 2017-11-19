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市區重建局行政總監韋志成發表網誌表示，預計未來5年，市建局總開支約需350億元。他又稱所謂「賺到盡」的結論欠全面。

韋志成表示，截至今年3月31日，市建局資產淨值為326億元，包括政府在市建局於2001年成立時注資的100億元。326億元資產淨值扣除不動產後，現時約有170億元的流動資金，作為推動項目發展、收購物業及補償租戶等之用，預計市建局在未來由2017/18至2021/22的五年間推行獲批准業務綱領內的工作，所涉及的總開支約需350億元。

他指出，單單是財務上的承擔和應付未來的挑戰，已不可以小覷。市建局開展的項目愈大，需要儲備的流動資金就愈多。

他又稱，近年市建局在已完成的重建項目錄得盈餘，主要原因是這些項目的發展年期長，能夠在多年前以較現時市價為低時作出收購。

他以在2012/13年完成的西營盤第一街／第二街(縉城峰)及2014/15年完成的大角咀櫻桃街(海桃灣)項目為例，這兩個項目分別於2002、03年間提出收購，當時7年樓齡的假設重置單位的呎價為3000多元，項目發展歷時10年才完成並公開發售，因樓價近年不斷上升，市建局在這些項目能錄得可觀盈餘。若只着眼於市建局在某一年度或某個別發展項目賬面上錄得盈餘而作所謂「賺到盡」的結論，是有欠全面。