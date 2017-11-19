香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌指出，本港雖然奉行自由貿易，但本地企業輸出貨品或服務時，要面對當地市場的進口關稅，故政府致力推動與其他市場落實貿易協定，提升競爭力。

陳茂波表示，本港早前與東盟十國簽訂《自由貿易協定》，為本港第6份自由貿易協定。東盟為本港第二大貨物貿易夥伴，去年和香港的貨物貿易總值超過8300億元，單計去年本港出口到東盟的貨物，粗略估計在當地繳納的關稅便達到5.7億元。

根據這次協定，東盟國家將分階段削減對本港貨物的關稅，當中涵蓋不同類型商品，包括珠寶、服裝及衣服配件、鐘錶和玩具等，可望提升本港出口商品的競爭力，他相信本港貨物出口到東盟巿場將有可觀的增長。

他亦提到，服務輸出方面，東盟國家希望因應自身的發展階段，調節其服務行業的開放，個別東盟國家仍願意將尚未在世貿組織多邊協定下承諾開放的行業，向香港率先開放，並容許本港企業享有「國民待遇」。

陳茂波續稱，政府致力透過避免雙重課稅協定，目前本港已跟38個稅務管轄區簽訂避免雙重課稅的協定，當中12個是本港最主要的貿易夥伴，佔本港去年貿易總額逾七成，現時我們正與13個稅務管轄區進行磋商，短中期目標是將簽署協定的總數增加到約50份，特別是希望爭取與「一帶一路」沿線國家展開談判。