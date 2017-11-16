香港財經

滙豐及恒生(00011)先後宣布調低旗下部分強積金成分基金管理費，減幅最多27%，積金局對此表示歡迎，預料是次減費將令數以百萬計的強積金賬戶持有人受惠。

積金局發言人表示，一直關注強積金基金收費，不時呼籲強積金業界調低收費，亦採取了多項措施增加收費下調的空間，包括加強及劃一費用資料的披露、要求受託人推出低收費基金，以及把效率較低的計劃和基金合併等。

發言人指出，強積金基金的平均基金開支比率，亦已由2007年12月底的2.1%，下降至今年10月底的1.55%，減幅達26%。積金局估計，隨着是次收費調整，基金開支比率將會進一步下調，亦預期其他強積金服務提供者會進一步降低強積金基金收費。

滙豐宣布調低強積金計劃下10隻成分基金之基金管理費，減幅介乎4%至27%。該10隻基金包括恒指基金、北美股票基金、歐洲股票基金等，其中恒指基金收費由0.79%減至最多0.755%。

至於恒生則由下月1日起，調低共10隻指定成分基金的基金管理費，減幅介乎4%至27%。下調費用的基金包括智選計劃之強積金保守基金、保證基金、平穩基金、均衡基金、增長基金、恒指基金、北美股票基金及歐洲股票基金，以及自選計劃的強積金保守基金及恒指基金。