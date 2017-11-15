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遭中證監累積罰款達10億元人民幣的內地大炒家唐漢博，去年12月入稟香港高等法院申請司法覆核，控告香港證監會擅把透過本港法院搜查令取得的資料提供予中證監，案件今早於高院開審。

唐漢博的代表律師表示，香港證監會在向法院申請搜查令時，並無表明會將搜到的資料轉交予中證監，僅以普通搜查為理由，暗中卻協助中證監搜證，認為做法不恰當。

香港證監會一方則反駁指，向中證監提供搜得資料屬於助查性質，並非刻意為中證監搜證，又認為兩地證監因應案情需要而交換資料是合理做法。法官押後頒布裁決。