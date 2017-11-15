香港財經

法國外貿銀行(Natixis)發表報告稱，金融穩定及置業負擔能力是香港房地產業兩大關鍵問題；金管局推出的多項宏觀審慎政策已達金融穩定的目標，但港府並沒有改善置業負擔能力，反而印花稅的調高把樓價推得更高；除非政府有更大決心增加供應，否則很難看到樓價出現大變化。

報告指出，自2001年以來，香港的樓價累計上漲4.61倍，遠超同期租金及家庭住戶每月收入中位數分別2.08倍和1.53倍的升幅；不斷上升的房地產價格，可能會給銀行及金融業帶來更大風險。

該行解釋，香港銀行業於過去10年長足發展，不僅從銀行間轉移到企業貸款，借予中國企業的跨境貸款亦持續增加，唯一不變的是穩定的本地貸款比例，約佔總資產五分之一，當中包括房地產開發和房屋購置在內的房地產相關貸款佔總數的68%。

報告指出，香港政府及金管局過去幾年先後推出多項控制需求措施及逆周期措施，包括印花稅及更嚴謹的按揭成數上限，這些措施可以避免銀行承擔過度風險，但顯然對置業負擔能力毫無幫助。

報告稱，如果金管局最初的目標不是置業負擔能力，那責任只能由港府負擔，而印花稅為主要政策工具。由樓價走勢與印花稅措施的三步曲可以看到，遏制房價效果顯然非常有限。

不過，報告指出，港府增加住房供應進展非常緩慢。在房價上漲和需求依然旺盛的背後，港府在土地開發和供應方面佔據主導地位，由於土地稀缺，每年的新單位供應量只佔全港家庭總數的0.7%，與新加坡的大量供應情況完全相反，顯示香港政府政策更側重控制金融風險，並非家庭置業負擔能力。