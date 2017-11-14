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今日 17:35 香港財經

任志剛:港金融合規職位需求增

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行政會議非官守議員、金管局前總裁任志剛在金發局與中文大學合辦的論壇上，以「香港的貨幣管理與金融事務」作主題演講。他指出，雖然香港屬小型經濟體，但所從事以港元結算的國際金融活動，數量龐大。

任志剛又向學生介紹金融業的就業前景，以及僱主對有志加入金融業的申請人的要求。他表示，在眾多金融業職位中，與金融合規有關的職位需求日增。

他指出，香港作為國際金融中心，發展持續不斷，很高興能與同學一起分享對香港貨幣與金融事務的看法，希望有意加入本地金融服務業的同學能有所得着。

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