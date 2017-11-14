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今日 17:24 香港財經 時事脈搏

DHL:擴建物流中心投資額毋須外部融資

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DHL Express行政總裁林經綸表示，擴建物流中心的29億元投資額，只需要由母公司進行融資，並不需要外部融資。

他又稱，DHL目前每年在全球投資約10億歐羅(約91億港元)，項目擴建料在2022年完成，故每年的投資將會來自該10億歐羅的資金。

林經綸表示，全球航運業增長正在加速，目前各國經濟復甦，特別是B2B業務的商機不少，加上電商興起，有利行業持續增長。他指出，阿里巴巴及亞馬遜(Amazon)等打算建構自己的物流網絡，但國際貨運涉及的複雜性，為DHL等物流公司在此帶來商機。

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