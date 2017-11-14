香港財經 中國財經 時事脈搏

澳門行政長官崔世安發表下個財政年度《施政報告》指，儘管不明朗因素仍然存在，但仍對澳門的前景審慎樂觀，預期明年經濟將持續實現正增長。

崔世安指出，隨着外部和內部需求開始回穩，「天鴿」風災對居民生活及中小企營商等的影響有序恢復，澳門經濟可望繼續回穩，失業率保持在較低水平，整體經濟將呈現穩中向好的態勢。

然而，面對環球經濟存在不明朗因素，周邊地區相繼發展博彩業帶來的競爭，澳門經濟向上及主要貨幣，尤其是人民幣變動可能對通脹形成壓力等內外因素的影響，澳門經濟的增長動力仍有待鞏固和加強。根據國際貨幣基金組織10月發表的報告，預測2018年世界經濟增長率為3.7%，澳門經濟增長率為7%。綜合而言，若沒有重大變故，明年澳門經濟有望持續靠穩。

博彩業發展方面，澳門政府將全面檢討博彩領域的法律法規，鼓勵博企持續開拓非博彩業務，支持博企優先採購本地中小企業的產品及服務，以及推進博企與本地中小企業、特色老店、文創企業等互動發展。

崔世安又指，明年度各項經濟和成果分享，政府將支出128.9億元(澳門元‧下同)。其中，澳門永久居民現金分享維持9000元，非永久居民5400元。敬老金增至9000元，社保養老金維持每月3450元，公積金個人賬戶額外注入7000元。醫療券維持600元，使用期限延長。社保基金出生津貼增至5000元，父母雙方可同時申請。