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MSCI明晟公布指數成分股半年檢討結果，其中MSCI香港指數加入兩隻股份，包括金利豐金融(01031)及敏實集團(00425)，但沒有剔出任何股份。

香港小型股方面，將加入13隻股份及剔出15隻股份。被納入成分股包括交銀國際(03329)、承興國際控股(02662)、中國泛海金融(00952)、富智康集團(02038)、H&H國際控股(01112)、嘉華國際(00173)、樂遊科技控股(01089)、南旋控股(01982)、奧立仕控股(00860)、東英金融控股(01140)、富豪酒店國際(00078)、勝獅貨櫃(00716)及信邦控股(01571)。

被剔除的股份包括中國金洋(01282)、中策集團(00235)、鼎億集團投資(00508)、威華達控股(00622)、未來世界金融(00572)、協鑫新能源(00451)、麥迪森控股(08057)、美捷滙控股(01389)、美亞娛樂資訊(00391)、現代牙科(03600)、東方海外國際(00316)、偉祿集團(01196)、申萬宏源(00218)、凱升控股(00102)及信利國際(00732)。

MSCI ACWI指數將會加入66隻股份，並剔出56隻股份。在MSCI世界指數，按市值計，新加入的最大3隻股份為法國的東方滙理，愛爾蘭的聯合愛爾蘭銀行和德國的Drillisch。另外，MSCI新興市場指數中新加入的最大三家企業是洛陽鉬業(03993)、俄羅斯的Polyus和巴西的Grupo Carrefour Brasil。

上述變動將於11月30日收市後生效。