訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:45 香港財經

摩通:八成亞洲家族未完全準備好傳承

摩根大通亞洲區財富諮詢部主管李思穎表示，約八成亞洲家族未完全準備好傳承。

近年亞洲地區的家族辦公室正如雨後春荀般出現，李思穎稱，亞洲的家族辦公室成立的原因，主要是家族希望利用家族辦公室作投資，但她認為，在投資以外，家族管治亦有相同重要性。

被問到家族辦公室傾向於什麼地方成立時，李思穎指出，這取決於不同因素，包括稅務條件、資金進出的自由度、牌照要求等，而香港及新加坡均是區內較受青睞的地區。

她又表示，在早前進行的調查中，不少家族辦公室都表示擔心網絡安全問題，詳細報告會在明年公布。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。