香港財經

摩根大通亞洲區財富諮詢部主管李思穎表示，約八成亞洲家族未完全準備好傳承。

近年亞洲地區的家族辦公室正如雨後春荀般出現，李思穎稱，亞洲的家族辦公室成立的原因，主要是家族希望利用家族辦公室作投資，但她認為，在投資以外，家族管治亦有相同重要性。

被問到家族辦公室傾向於什麼地方成立時，李思穎指出，這取決於不同因素，包括稅務條件、資金進出的自由度、牌照要求等，而香港及新加坡均是區內較受青睞的地區。

她又表示，在早前進行的調查中，不少家族辦公室都表示擔心網絡安全問題，詳細報告會在明年公布。