香港財經

香港第三季度經濟增長勝預期。政府公布，今年第三季香港經濟繼續顯著擴張，按年實質增長3.6%。考慮首三季GDP增長3.9%，政府對今年全年最新經濟增長預測為3.7%，高於8月時公布的3至4%預測範圍的中間點。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季上升0.5%。上一季則錄得1.1%。

政府指出，香港經濟已連續第四季經濟增長幅度高於過去十年每年2.9%的趨勢增長率。全球經濟環境大致向好，外部需求保持強勁，私人消費快速增長，帶動內部需求穩健增長。

隨着環球前景改善，主要先進經濟體在今年餘下時間，可望繼續溫和擴張。內地經濟亦應會持續良好，並顯著的增長勢頭。環球需求擴張，應有利於亞洲以至香港短期內的貨物出口表現。區內貿易往來暢旺，加上訪港旅遊業復甦，服務輸出亦可望受惠。

不過，各種外圍不確定因素仍在。美國貨幣政策正常化，加上其他主要央行減少貨幣政策刺激，或會影響環球金融狀況及資金流向。此外，保護主義情緒可能升溫，以及多個地區的地緣政治局勢緊張，亦要關注。

另外，本地需求短期內可望維持堅挺。消費情緒在良好的就業及收入情況下表現樂觀，而樓宇及建造活動則應會維持在高位。近期的調查亦反映企業營商信心維持正面。

受惠於進口價格緩慢上升，以及本地成本壓力溫和，基本消費物價通脹率在今年首三季平均為1.7%。由於這些有利因素應能在未來數月持續，今年以內通脹的上行風險僅屬有限。因此將全年的基本及整體消費物價通脹率預測，從8月時公布的1.8%及1.6%，在今輪覆檢分別輕微下調至1.7%及1.5%。