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內地互聯網汽車交易平台易鑫集團(02858)今天截止認購，消息人士指出，有逾30萬人認購，超購約559倍，凍資逾3820億元，擠身本港史上十大凍資新股之列，而頂頭槌飛則接獲282張。

早前有消息指出，易鑫將以每股7.7元的上限價定價，但易鑫發言人對此拒絕置評。

另外，卓智控股(00982)宣布，旗下華金認購易鑫股份，認購金額最高5600萬元。

易鑫預期於下周四(16日)掛牌。

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