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今日 17:20 香港財經

渣打網上理財明年推聊天機械人服務

渣打香港計劃推出聊天機械人，透過手機應用程式(App)和網頁上一個具有對話能力的人工智能平台與客戶互動。

該聊天機械人將會以自然和接近人與人的溝通方式，替零售銀行客戶查閱賬戶資料、繳交費用、轉賬、追蹤開支及分析消費模式。

服務將會分階段推出，首階段預計會在2018年第二季啟動，視乎監管機構審批情況。

渣打香港個人金融業務主管江碧彤表示，網上和流動理財的活躍客戶近年穩步增長，預期聊天機械人將會成為一個受客戶歡迎的模式，讓他們隨時與該行聯繫。

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