香港財經

網上借貸商WeLab首席執行官龍沛智表示，今年上半年貸款增長按年錄得近6倍增長，相信今年可錄得盈利。

WeLab業務可分為B2B及B2C，前者包括輸出技術予銀行及金融機構，後者則是指網貸業務。龍沛智稱，現時前者佔業務比例約兩至三成，明年可望增加至五成。

他又指，WeLab正計劃拓展海外市場，泰國、越南、菲律賓等東南亞國家都在考慮之列。

WeLab日前宣布在B+輪股權及債權融資中籌得2.2億美元，龍沛智未有透露現時公司估值，但指見到近期有多間科技企業上市，公司亦正密切留意上市事宜。