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騰訊控股(00700)入股「閱後即焚」視頻社交App SnapChat母公司Snap的10%股權。

據Snap提交給美國證券交易委員會的最新季報顯示，騰訊及其子公司通過公開市場購入約1.46億股Snap，為無投票權的Class A普通流通股，佔總股本比例的10%。

Snap第三季淨虧損4.43億美元，去年同期虧損為1.24億美元；每股虧損36美仙，市場預期虧損為33美仙。

期內，收入按年增長62.16%至2.07億美元，低於市場預期2.36億美元。