香港財經

政務司司長張建宗出席社企論壇致辭表示，行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出跨界別及跨專業合作，以及公私營合作，以更好利用資源協助社會有需要的一群。

張建宗指出，按傳統方式做事並不能處理大量社會需要，提出要以創新及不同社會界別合作方式來探索新服務模式。

他表示，香港社企發展情況令人鼓舞，本港社企數目在過去10年間，由約200間上升3倍至超過600間。

此外，他又稱，商界在社企的投資有上升趨勢，服務範圍更為廣泛，政府會幫助社企發展，加強競爭力，並促進相關界別的討論。