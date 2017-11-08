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團結香港基金發表報告建議，採用「按效果付費」(Pay for Success)機制資助社會企業項目，即由商界投資者給予首筆資本，推行以預防為主的社會項目，若成效理想，政府將節省處理該問題的政策成本(補救性費用)，與投資者五五對分。除政府可分散風險外，投資者亦可收回成本及賺取利息回報，形式包括「創效投資債券」(Impact Investment Bond)。

團結香港基金高級研究員張博宇引述英、美、澳洲數字，此類債券回報可高達15%，但若項目失敗，投資者需承擔損失，政府不會給予資助。他建議，債券合約宜標準化，以減省每個項目籌備集資的成本、加快推出。

基金副總幹事黃元山認為，創效投資對投資者而言，屬高風險高回報，但15%回報率相比主權債、企業債均非常吸引，有信心可引起投資者興趣。現時團結香港基金已物色部分項目，可應用此機制，待政府採納後冀盡快落實。

安老項目較適合使用「按成效收費」機制，事關安老項目着重事前預防，而成效(例如長者再入院率、減少跌倒比例等)較易量度，同時香港亦有足夠有心資助的人。

基金提議港交所(00388)將創效投資列入上市公司環境、社會及企業管治(ESG)報告。黃元山，稱未有正式與港交所接觸，將連同早前倡議的綠色金融等ESG項目，繼續推動港交所納入ESG指引。