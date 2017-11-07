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新鴻基地產(00016)副董事總經理黃植榮表示，首置上車盤項目若要政府補貼補地價是謬論，過去曾有項目要建私樓及公務員宿舍，社區設施計入發展成本，補地價便按照條款計價，並不屬於政府補貼，相信建公務員宿舍或首置盤也是相同概念。待明年中首置上車盤計劃有細則再研究，希望能發揮農地潛力。

黄植榮表示，本港樓市供應不足，樓價偏貴是簡單常識，供求失衡樓價自然上，雖然往後兩年供應增加，但每年2萬伙供應，距離10年要滿足46萬伙需要，公營及私樓也在「追數」。特首林鄭月娥要理順置業階梯、增加市民上游機會，新地會繼續做地產老本行，助整體經濟發展。

談及長實集團(01113)出售中環中心，黄植榮稱，新地植根香港45年，一直對香港市場有信心，除在新加坡有一個合作項目，並無其他境外項目，且收租業務比重已佔六成，由於物業銷售難以大增。

新地西貢西沙路十四鄉大型住宅項目已向政府補地價，市傳補地價金額達159億元，創本港史上新高，黃植榮未有否認金額是否正確，說要留待政府正式公布時才會配合作出宣布，由於發展時間要長達8年至10年，會慎重考慮發展。

他指出，屯門兆康及西貢西沙路項目合共提供710萬方呎，按新地每年300萬方呎賣樓預算足夠2年銷售；現有土地儲備足夠5年至7年發展。