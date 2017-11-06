香港財經

外滙基金今年首三季投資收入1898億元，創歷史新高，對於第四季投資前景及全年表現，金管局總裁陳德霖表示，目前金融市場情緒整體仍是樂觀，料未來數月會持續，會有助外滙基金表現。但目前股市估值高，高位回吐及回落的風險亦大。

他強調，實際要視往後的兩大潛在風險會否出現，即美國通脹及利息升幅是否如市場預期温和，以及地緣政治，如朝鮮半島局勢，若發生衝突會影響全球及香港金融市場。

對於外滙基金首三季的年率化回報，他表示難每季計算，若以外滙基金總資產計，回報為5%。