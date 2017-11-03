今日 19:49
港股直擊
香港財經
易鑫集團(02858)將於明天起招股，耀才證券行政總裁許繹彬表示，易鑫的孖展備用額400億元，客戶現預留額已經近300億元。
他表示，將為孖展客戶提供95%融資認購，優先為頂頭鎚新客戶預留融資額度作認購。
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