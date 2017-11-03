訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:29 香港財經

零售管理協會料全年零售額近2%增長

放大圖片

香港零售管理協會主席鄭偉雄表示，受惠於來港旅客數目上升，9月份零售增長勝該會預期，有見各類行業零售額均錄得增長，相信已走出谷底，惟電器及攝影及未分類耐消費品錄得跌幅，相信復甦需時。

他又預計，10月受惠於中秋節及黃金周效應，零售額會有4%的增長。

另外，他指出，今年第三季零售額增4%，預計第四季增長持續，全年會有接近2%的增長，較該會年初時預期的為好。至於明年零售市道，若市場上沒有重大事故發生，本港股市樓市向好，在財富效應下，明年零售市道會較今年好，估計明年零售額會有3至4%的增長。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。