香港財經

香港零售管理協會主席鄭偉雄表示，受惠於來港旅客數目上升，9月份零售增長勝該會預期，有見各類行業零售額均錄得增長，相信已走出谷底，惟電器及攝影及未分類耐消費品錄得跌幅，相信復甦需時。

他又預計，10月受惠於中秋節及黃金周效應，零售額會有4%的增長。

另外，他指出，今年第三季零售額增4%，預計第四季增長持續，全年會有接近2%的增長，較該會年初時預期的為好。至於明年零售市道，若市場上沒有重大事故發生，本港股市樓市向好，在財富效應下，明年零售市道會較今年好，估計明年零售額會有3至4%的增長。