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今日 17:48 時事脈搏 香港財經

城規會改觀塘錦田屯門多幅地用途發展房屋

城規會宣布，分別修訂觀塘(南部)分區、錦田南分區及屯門分區的計劃大綱核准圖。

觀塘(南部)修訂項目主要包括，把位於定安街一塊用地由「政府、機構或社區」地帶，改劃為「住宅(甲類)3」地帶，作公營房屋發展；在「其他指定用途」註明「商貿」地帶中附表II的第一欄用途，加入「藝術工作室(直接提供服務或貨品者除外)」，並相應把第二欄用途的「康體文娛場所」，修改為「康體文娛場所(未另有列明者)」；以及各項修訂以反映最新規劃情況。

錦田南分區修訂項目主要包括，把3塊位於東匯路站以南土地由「農業」或「其他指定用途」註明「鄉郊用途」地帶，改劃為「住宅(甲類)」地帶，並訂明建築物高度限制作中等密度住宅發展；兩塊位於東匯路以南的土地由「農業」地帶，改劃為「政府、機構或社區」地帶作小學及政府、機構或社區用途；以及把部分東匯路及錦河路由「農業」地帶，改劃為顯示為「道路」的地方。

屯門分區修訂項目，主要包括改劃數塊土地作房屋發展。5塊位於屯門中的土地，會改劃為「住宅(甲類)26」地帶作公營房屋發展，包括位於湖山路以北一幅「綠化地帶」及「政府、機構或社區」地帶的土地；連接皇珠路及毗連業旺路的一幅「休憩用地」地帶、「政府、機構或社區」地帶、「其他指定用途」註明「綜合工業發展連附屬商業及社區設施」地帶的土地及顯示為道路的地方。

此外，屯興路以東一幅「住宅(乙類)10」及「綠化地帶」地帶的土地；位於南浪海灣以西的一幅「政府、機構或社區」地帶土地；以及位於恒順園以北的一幅「住宅(甲類)22」地帶、「政府、機構或社區」地帶及「綠化地帶」的土地。一塊位於屯門第48區哈羅香港國際學校以南的土地由「綠化地帶」及「住宅(乙類)」地帶，改劃為「住宅(乙類)20」地帶，作私人房屋發展。

而一幅位於珠海學院東南面的土地，亦由「綠化地帶」改劃為「政府、機構或社區」地帶，作專上教育用途。其他修訂項目包括反映土地現有情況或已核准發展建議，以及擬議道路修訂路線。

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