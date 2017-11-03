香港財經 港股直擊

外電引述知情人士透露，騰訊(00700)有份投資的荷里活製片商STX Entertainment，已聘請銀行研究赴港上市事宜，或集資約5億美元(約39億港元)。

消息指，高盛及摩根大通正為STX Entertainment來港上市提供顧問服務，估值或介乎25億至45億美元之間(約195億至351億港元)。STX計劃最快在明年首季IPO。

香港已有4年多沒有來自美國的公司在港上市，外資公司在香港作為第二上市的興趣逐漸消退。嘉能可(00805)和Coach(06388)先後宣布在港退市。