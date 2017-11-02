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中環海濱摩天輪快將重開。對於摩天輪新營辦商TECL將票價減至20元，商務及經濟發展局局長邱騰華表示歡迎，相信能吸引更多旅客。他期望新營辦商能考慮人流管理的問題，同時為本港旅遊業帶來貢獻。

另外，邱騰華表示，世界銀行發表的《2018年營商環境報告》，香港排名仍然保持首五位，反映香港擁有方便的營商優勢。

但他認為，香港應繼續改善營商環境，如積極推進利調低得税率，以及加強招商，以吸引外資進駐。同時，政府亦正與商界討論，法例上是否有「拆牆鬆綁」的空間，改善經營環境。