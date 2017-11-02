香港財經

美國聯儲局一如預期維持現行利率不變，金融管理局總裁陳德霖表示，現時市場預期在12月會議加息的機率相當高，再次提醒大家需審慎管理風險。

陳德霖指出，聯儲局剛於10月啟動縮表，對市場流動性的影響或會逐步出現。另外，美國加息步伐、美國稅改的進展，及其他主要央行的貨幣政策取態等等都存在不確定性，環球資金流向會受上述因素影響，市場或會變得波動。

聯儲局維持利率不變，指美國經濟增長穩健，就業市場不斷增強。同時，聯儲局淡化近期侵襲美國的颶風對經濟造成的影響，或暗示12月再度加息在望。