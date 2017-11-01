香港財經 時事脈搏

新經濟公司成新股搶手貨，但未錄盈利的初創公司循入門要求、監管較鬆的「創新初板」上市一途，或因政府暗示不擬另設新板而落空。科技園主席羅范椒芬呼籲證監會對生物科技、生命科學的公司上市設特別安排。

她指出，明白部分科網股估值可暴升百多倍，投資者和監管機構或憂慮有泡沫，但生物科技行業投資期長，雖未有盈利，但一直進行動物測試、發表研究報告，又經同業審視，相當於由大量專家核實此產品是否可行、有沒有市場，行業門檻高，故她呼籲證監會對這些企業設特別安排。

科研人才不足是令企業抗拒落戶香港的主要原因，羅范椒芬建議，除在本地大學增加資助培育、挽留科研人才外，她希望在個別新興行業加強引入外地人才，籲加速輸入外地人才程序，令企業不致因為法規所限而未能聘請合適人才。

現時僱主招聘外勞，須先證明無法本地聘任，羅范形容「登報紙廣告都要3個月」，若是高質素人才，本港企業難以從速確認聘請，終難成事。她強調，她建議放寬輸入外地專才的範疇，限於新興行業，例如基因研究、幹細胞實驗室技術員等，並非搶本地工人飯碗，與傳統行業人手短缺情況不應類比。

她更指，要發展科研應擺脫所有意識形態，應為下一代拓闊市場、改變文化，既不是政府「攞彩」，更非鬥氣。她欣賞年青人有民主理想，他們亦會關心自己前途，冀他們可兩者兼顧。

早前有罕見病患者投訴藥物不足，羅范估計藥廠因病人太少才無興趣引入香港，衞生署審批新藥有一定要求，例如該藥須已在兩個地區註冊使用等，認為要發展高端、個人化醫療，政府應設法律框架監管。她同時歡迎開放數據，香港華人聚居，若醫管局、衞生署、大學可開放數據，藥廠可更針對性地研發適合華人的藥物。發展醫社融合、居家養老亦可善用科技，例如讓長者出院後佩戴收集維生指標的穿戴式儀器，醫生實時監察狀況，有問題時可盡早介入治療，外國應用例子顯示再入院率大大降低。

科技園旗下的三個工業村，羅范冀逐步轉型，首先於將軍澳工業村的兩座新大樓將在2021、2022年落成，現正招商，冀吸引高新科技研究室入場，加上現時將軍澳工業村已有不少數據庫，她考慮為將軍澳工業村改名，以撇除名字專注舊式工業的感覺。