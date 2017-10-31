香港財經

保監局早前推出保險科技沙盒讓保險公司可利用沙盒發展創新產品，及推出快速通道(Fast Track)，以加快處理採用全數碼分銷渠道經營的新保險公司的授權申請，保監局行政總監梁志仁表示，現時分別有三數家機構已表達有意利用沙盒及快速通道的意向。

目前傳統保險運作很多是以紙張為基礎，日後利用網上平台發展將會向電子化為基礎，監管上亦要有所調節。梁志仁舉例，現時傳統保險銷售，保險公司向投保人進行的財務需要分析以紙張問答為主，若上網或透過手機進行有關的財務分析，在問題、畫面設計上都會有改變，保險機構要與保監局商討做法是否符合監管要求，其實已有個別保險公司之前有推出簡化的電子版財務需要分析，但屬個別個案的審批。

對於海外有利用金融科技的新保險模式興起，如利用互惠基金概念的P2P保險，香港會否接納有關保險模式，梁志仁表示會持開放態度，目前未有類似個案，未悉法例上是否可以配合，若有個案出現，可以利用沙盒先行測試。

此外，保監局將於後年中接手監管保險中介人，該局將推出20套相關指引，目前與業界組成的工作小組正草擬有關諮詢，將會進行初步諮詢、公眾諮詢及遞交董事會批准後發出。

梁志仁亦透露，將於本月底或下月初重新公布內地訪客在港的投保數據。