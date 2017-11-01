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渣打集團(02888)宣布，截至9月底止第三季度，除稅前法定溢利7.74億元(美元‧下同)，按年上升1.44倍；除稅前基本溢利8.14億元，增長77.73%。

期內，經營收入35.89億元，升3.58%；經營支出24.82億元，增3.98%。

今年首9個月，除稅前法定溢利25.28億元，升97.5%；除稅前基本溢利27.33億元，按年增88.22%。經營收入108.11億元，增長5.22%，當中包括交易銀行服務、財富管理及存款在內的負債帶動業務，以及財資的表現較為理想，惟部分被企業融資、信用卡及私人貸款的收入減少，以及市場波幅收窄對金融市場收入的影響所抵消。

首9個月，經營支出72.51億元，升4.77%，當中其他經營支出63.16億元，按年上升3.59%。這反映該集團加快投資於具競爭力的優勢領域，並加強監控措施及程序。

受惠於所有客戶類別的大幅改善，第三季度貸款減值3.48億元，按年及按季分別跌42%及10%，反映過往管理層為改善集團風險狀況而採取的行動奏效，以及新批授質素有所提升。

季內，聯營公司及合營企業溢利7400萬元，按年增加85%，反映該集團的印尼合營企業表現轉好，以及中國聯營公司投資表現持續向好。第三季度重組開支6800萬元，按年減少51.77%。

渣打行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，隨着持續發揮集團的潛能並取得進展，渣打溢利較去年同期翻倍。渣打的

業務現正進行轉型，矢志產生更優質收入，從而提升可持續回報，並將為股東締造更高長遠價值。