港元拆息繼續上升，與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連升13個交易日，升穿0.8厘，報0.815厘，較上日升0.02厘，是2008年12月以來高。
據財資市場公會資料顯示，隔夜息較上日大幅回落至0.5482厘。一星期及兩星期拆息分別是1.0755厘及0.8681厘。三個月息報0.9813厘。
長息方面，半年期拆息報1.0679厘；一年期1.4358厘。
港滙則徘徊7.8水平，截至本港上午11時38分，港滙報7.8016。
今日 11:49 香港財經
港元拆息繼續上升，與供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)連升13個交易日，升穿0.8厘，報0.815厘，較上日升0.02厘，是2008年12月以來高。
據財資市場公會資料顯示，隔夜息較上日大幅回落至0.5482厘。一星期及兩星期拆息分別是1.0755厘及0.8681厘。三個月息報0.9813厘。
長息方面，半年期拆息報1.0679厘；一年期1.4358厘。
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