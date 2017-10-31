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電競設備商、長和系主席李嘉誠有份投資的雷蛇(Razer)(01337)明日起至下周一招股，發行10.636億股，其中10%為本港公開發售，每股招股價介乎2.93元至4元，集資最多42.54億元。每手1000股，入場費4040.31元。

雷蛇共引入5名基礎投資者，合共認購1.53億美元(約11.93億港元)股份。

行政總裁陳民亮表示，雷蛇上市前舉行的全球路演中，投資者最關心的是，如何可以保持過去數年的高速穩定增長，認為全球遊戲用戶規模達22億以上，雷蛇尚有很大增長潛力，對維持增長有信心。

雷蛇目前仍在虧損中，財務總監曾辰裕表示，現核心業務的盈利表現理想，將會公布新投資及業務，亦相信可帶動公司達到收支平衡，對此充滿信心。

陳民亮指出，集資所得一部分將用於收購，會物色可為公司增值的公司，特別期望收購可加強公司在技術及知識產權(IP)業務的發展，他又指公司在遊戲以外的業務亦有可觀的增長潛力。

至於內地加強對個別手遊及電腦遊戲的監管，陳民亮認為，公司旗下的產品並非針對個別遊戲的玩家及個別廠商的遊戲，目前在亞洲、歐洲及美國業務佔比各達三分一，重要的是提供設備給遊戲，故不會因個別遊戲的興衰而受影響。

他又指，雖然內地市場潛力龐大，但其他市場潛力同樣優厚，長遠內地遊戲市場有一定增長潛力，但公司發展着眼於全球，不會只集中於某個市場。

以中間價3.47元計算，雷蛇集資所得款項淨額約35.07億元，其中約25%將用於開發遊戲及數碼娛樂行業的新領域；約25%將為未來其他收購事項提供資金；約20%將用於繼續提升雷蛇的研發實力；約20%將用於銷售及市場推廣計劃，餘下約10%將用於一般營運資金。

該公司股份預期11月13日主板掛牌。瑞信、瑞銀為聯席保薦人。