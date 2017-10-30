港股直擊 香港財經 國際財經 重要通告

滙豐控股(00005)截至9月底止第三季經調整除稅前利潤54.43億美元，按年下跌1.41%。行政總裁歐智華在季度業績報告中表示，第三季零售銀行及財富管理業務表現良好，來自往來賬項、儲蓄及存款的收入強勁增長，其中香港、英國和墨西哥的貸款和存款均進一步增加。

歐智華指出，承接上半年發展趨勢，滙控第三季的業務維持良好增長動力。列賬基準利潤按年顯著上升，部分反映多個重大項目的影響不復再現。他稱，在貸款增長的推動下，三大主要環球業務的經調整收入均較去年第三季上升，而年初以來的收入表現強勁，讓該行能夠加快在業務增長方面的投資。此舉導致營業支出增加，故經調整利潤大致維持在去年同期的水平。

他稱，環球資金管理再次錄得強勁的收入表現(特別是在亞洲)，令工商金融業務受惠。儘管環球銀行及資本市場業務於季內遇到重重挑戰，但收入仍保持增長，再次證明分層業務模式的成效，當中主要歸功於環球資金管理、股票及證券服務的增長，並藉此克服環球銀行和定息產品業務的淡靜市場交投。

期內，成本較去年同期上升，由於該行加快在業務增長方面的投資，以加強之前季度定向(特別是對零售銀行及財富管理業務)投資的積極影響。與表現掛鈎的薪酬開支亦有所增加，與年初以來除稅前利潤的增長吻合，滙控將繼續維持今年全年收入增長率較支出增長率為高的目標。