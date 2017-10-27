香港財經

銀行公會署理主席龔楊恩慈表示，近期本港銀行同業拆息上升，主要因為全球量化寬鬆開始收緊，加上美國聯儲局縮減資產負債表，歐洲央行減少買債，以及市場預期美國聯儲局年底再加息，而新股招股活動及季結因素等，亦會推升拆息。

她指出，隨着美國加息，由於港元與美元掛鈎，預料本港拆息會持續上升，將增加銀行上調最優惠利率的壓力。不過，由於本港銀行體系結餘充裕，相信暫時毋須上調最優惠利率。

龔楊恩慈又指，歐洲央行縮減買債規模，符合市場預期，相信對金融市場不會有太大影響，但要留意流動性變化的風險。