訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:21 香港財經

銀行公會料本港拆息續升

放大圖片

銀行公會署理主席龔楊恩慈表示，近期本港銀行同業拆息上升，主要因為全球量化寬鬆開始收緊，加上美國聯儲局縮減資產負債表，歐洲央行減少買債，以及市場預期美國聯儲局年底再加息，而新股招股活動及季結因素等，亦會推升拆息。

她指出，隨着美國加息，由於港元與美元掛鈎，預料本港拆息會持續上升，將增加銀行上調最優惠利率的壓力。不過，由於本港銀行體系結餘充裕，相信暫時毋須上調最優惠利率。

龔楊恩慈又指，歐洲央行縮減買債規模，符合市場預期，相信對金融市場不會有太大影響，但要留意流動性變化的風險。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。