香港財經

中國財政部在本港發行20億美元主權債券，財政部副部長史耀斌出席發行儀式時表示，中央再度來港發行外幣主權債券，反映中央希望鞏固及提升本港國際金融中心的地位，以及推動香港和內地金融融合發展。

史耀斌指出，今次發債獲得全球投資者踴躍認購，認購額達220億美元，其中35%資金來自亞洲以外地區。而5年及10年期債券收益率，分別較同期限美國國債高15點子及25點子，接近發達國家美元債券的收益率水平。

另外，他又提到，中央把握經濟發展新常態，推動供給側改革，保持經濟穩中有進。