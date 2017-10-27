訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:50 香港財經

史耀斌:中央再來港發債鞏固金融中心地位

放大圖片

中國財政部在本港發行20億美元主權債券，財政部副部長史耀斌出席發行儀式時表示，中央再度來港發行外幣主權債券，反映中央希望鞏固及提升本港國際金融中心的地位，以及推動香港和內地金融融合發展。

史耀斌指出，今次發債獲得全球投資者踴躍認購，認購額達220億美元，其中35%資金來自亞洲以外地區。而5年及10年期債券收益率，分別較同期限美國國債高15點子及25點子，接近發達國家美元債券的收益率水平。

另外，他又提到，中央把握經濟發展新常態，推動供給側改革，保持經濟穩中有進。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。