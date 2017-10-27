路透旗下IFR引述消息人士透露，品牌服裝製造商晶苑國際(02232)以每股7.5元定價，接近招股價7.3元至8.8元下限，發行5.09億股，集資38.18億元。
晶苑已獲兩名基石投資者承諾認購3000萬美元(約2.34億港元)，其中UNIQLO母公司迅銷(06288)認購2000萬美元股份(約1.56億港元)；Victoria's Secret母企L Brands子公司L(Overseas)則認購1000萬美元(約7800萬港元)。
該公司股份將在下周五(11月3日)掛牌。
路透旗下IFR引述消息人士透露，品牌服裝製造商晶苑國際(02232)以每股7.5元定價，接近招股價7.3元至8.8元下限，發行5.09億股，集資38.18億元。
晶苑已獲兩名基石投資者承諾認購3000萬美元(約2.34億港元)，其中UNIQLO母公司迅銷(06288)認購2000萬美元股份(約1.56億港元)；Victoria's Secret母企L Brands子公司L(Overseas)則認購1000萬美元(約7800萬港元)。
該公司股份將在下周五(11月3日)掛牌。
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