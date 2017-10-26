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港交所譴責融創中國(01918)、董事長孫宏斌及執行董事汪孟德。

融創在2015年1月30日，收購佳兆業(01638)郭英成等人持有的49.25%股份，代價為45.5億元。根據股份買賣協議的條款，代價分三期支付，第一期款項為15.5億元。

同日，他們簽訂補充協議，賣方可在交易在若干情況下告吹時，仍然獲得該15.5億元首期付款及彌補損失的賠償。

當時雙方協定，孫宏斌將價值22.27億元的融創股份(即3.325億股)暫時交予郭英成，直至收購全數完成。融創後來表示，該批股份已於買賣協議終止後，歸還孫宏斌。

不過，無論是雙方聯合公布收購、還是3個月後終止買賣協議中，始終沒有提到上述的補充協議。合共23.25億元(包括補充協議提述的15.5億元)已於2015年12月28日或之前退回融創。

港交所認為違規情況嚴重，補充協議對財務影響嚴重，股份買賣協議若在補充協議所載的情況下終止，融創會損失15.5億元及可能要支付賠償。孫、汪於關鍵時間及現時，為融創董事，知悉有補充協議，但未有向董事會披露以作知會，或供董事會審批。孫宏斌在董事會不知情及未經其批准下，代表融創簽訂補充協議及使用其印章，港交所斥是不可接受的行為。不向投資者披露補充協議，即是披露不準確、不完整和誤導。

港交所表示，經和解後，融創、孫、汪二人均沒有就上市部提出的違規事項提出抗辯，並接受上市委員會向他們作出下述制裁及指令。二人須在90日內完成由上市部認可的《上市規則》合規事宜、董事職責及企業管治事宜培訓共24小時，以及2小時有關《上市規則》披露要求培訓，合共26小時。