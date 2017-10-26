香港財經

政府統計處公布，本港9月整體出口按年上升9.4%，優於市場預期增5.9%；進口按年升9.7%，優於市場預期增5%。9月錄得有形貿易逆差447億元，相等於商品進口貨值的11.1%。

9月轉口與港產品出口合計的商品整體出口貨值3587億元，按年上升9.4%。其中，轉口貨值3548億元，上升9.4%，而港產品出口貨值則上升至39億元，升幅6.5%。9月份商品進口貨值4034億元，按年升9.7%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升9.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是印度升30.8%、日本升18.1%、新加坡升16.9%、中國升7.5%。

今年首9個月商品整體出口按年上升8.5%。其中轉口貨值上升8.6%，而港產品出口貨值則上升1.4%。同時，商品進口貨值上升8.8%。首9個月錄得有形貿易逆差3380億元，相等於商品進口貨值的10.7%。

政府發言人表示，9月份的商品出口錄得大幅增長。亞洲區內貿易往來活躍，輸往亞洲市場的出口維持強勁，而輸往美國及歐盟的出口亦錄得不同程度的改善。

發言人指出，展望未來，環球經濟增長短期內料會繼續為香港的出口帶來支持。然而，外圍不明朗因素仍然存在，包括美國貨幣政策正常化的不確定步伐，及其他主要中央銀行未來可能的政策行動。此外，保護主義情緒可能升溫、英國「脫歐」的相關談判，以及不同地區的地緣政治局勢緊張，亦令人關注。政府會繼續密切留意有關情況。