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今日 15:55 時事脈搏 香港財經

林鄭:不甘港發展進度是參選特首動力

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行政長官林鄭月娥在論壇致詞時表示，她參選行政長官的動力之一，是去年在同一場合說過，對香港當前的發展進度感到不甘心。

林鄭月娥笑言，去年的心情好像灰心、擔心，但其實是開心，因為只為香港勾劃新願景便功成身退；但現時心情沉重，現時感到責任重大，因為需要由她帶領香港進入新願景。

林鄭月娥透露，本港今年的經濟增長，將會高於3.5%，具體會由財政司司長公布。她現時對本港發展仍有擔心，尤其立法會近日的爭議假如持續，會令實現香港發展新願景的進度打折扣，希望各方回歸理性討論。

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