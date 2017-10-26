香港財經 港股直擊

信和置業(00083)執行董事黃永光表示，今年新盤銷情理想，樓市發展穩健，繼續看好樓市前景。

他又認為，政府推出港人首置上車盤及綠置居，相信有助港人上車，雖然信置手頭上並無農地，但會視乎當局公布的詳情考慮是否參與相關項目。

信置主席黃志祥表示，早前增持大酒店(00045)股權至5%，視作長線投資，並未有特定策略，將視乎股價才考慮是否再增持。

至於信和置業與信和酒店(01221)業務有重疊，他回應稱，暫未有重組計劃，但會研究可行性。他又提到，地產與高科技結合有助業務發展。