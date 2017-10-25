香港財經 港股直擊

由騰訊(00700)分拆上市的閱文集團(00772)明日起招股，本港銀行及券商紛紛「出招」推優惠搶客。

耀才證券(01428)行政總裁許繹彬表示，這兩天已不斷有客開戶並預留孖展認購額，原先預留的200億孖展額已全數獲認購，現已增至250億元。

他稱，相信會進一步加碼至350至400億元，「頂頭鎚飛」數暫已預留接近30張，而很多客戶為求「中多啲」，會採用「人頭戰術」，由星期日開始耀才分行已有不少類似情況。

許繹彬指出，耀才推出高達95%孖展，孖展息率低至1%，「耀才新股交易中心」沽出佣金全免，而新開戶可享有7個月免佣及3個月免息優惠。

中銀香港(02388)推出新股認購及融資認購優惠，如客戶在認購期內經中銀黃表認購閱文，可獲豁免新股認購手續費。中銀香港亦提供新股融資認購優惠，融資成數高達90%，年利率低至0.9%。

另外，客戶經恒生銀行(00011)黃表認購閱文，則可享申請指定貸款金額，可享「一口價」特惠新股貸款優惠，而「一口價」費用已包括貸款利息及認購新股手續費100元，實際年利率低至0.78%。

此外，若新證券客戶在恒生開戶，可享包括買賣港股佣金一口價88元、50元超市現金禮券等優惠。